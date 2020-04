Comunque lo si voglia guardare il grunge, probabilmente, è rimasto l'ultimo fenomeno in ordine temporale a poter essere considerato rilevante nella storia del rock. Una città, tanti gruppi e un sound che nel giro di qualche anno passò dai club underground ai vertici delle classifiche mondiali, incoronando - suo malgrado - quella che Douglas Coupland consacrò come "generazione X", i figli dei baby boomer ai quali i genitori consegnarono, a mo' di testimone, i dischi di Black Sabbath e Led Zeppelin e un mondo che non erano riusciti a cambiare, almeno non come avrebbero voluto loro. Se ancora oggi parliamo di band come Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice In Chains, è perché - malgrado tutto - il solco tracciato quasi tre decenni fa nell'estremo nord della west coast statunitense è ancora seguito da generazioni di musicisti e appassionati, che pur non avendo vissuto in diretta la piccola grande rivoluzione che scoppiò all'ombra dello Space Needle continuano ad apprezzarne la capacità di rompere con il passato e la vitalità espressiva. In occasione dell'anniversario della scomparsa di Kurt Cobain, considerato dai più - ma a torto - l'alfiere del grunge, abbiamo voluto gettare uno sguardo sui protagonisti di quel tempo ancora attivi oggi. Buona lettura!