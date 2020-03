Patsy Kensit, le sue canzoni con gli Eighth Wonder

La sua ambizione era diventare famosa, e in qualche modo c’è riuscita. Nata il 4 marzo del 1968, debuttò come attrice all’età di quattro anni, nel 1972; nel 1985 diventò la voce solista degli Eighth Wonder, una pop band che dal 1983 al 1988 ottenne una certa notorietà; poi ricominciò a fare soltanto l’attrice, mettendo insieme una filmografia abbastanza ampia fra cinema e tv, e diventando anche conduttrice televisiva.

Si è sposata quattro volte, con altrettanti musicisti (Dan Donovan dei Big Audio Dynamite, Jim Kerr dei Simple Minds, Liam Gallagher degli Oasis e Jeremy Healy degli Haisy Fantayzee) e ha divorziato altrettante volte.

Se non la conoscete, o se non ve la ricordate, qua di seguito troverete alcune delle sue canzoni.