Serj Tankian in "Cucine segrete" di Anthony Bourdain: guarda il video in anteprima

Va in onda da domani, giovedì 21 febbraio, la penultima stagione di “Cucine Segrete”, il programma di Anthony Bourdain dedicato al cibo nel mondo. Come è noto, lo chef è scomparso lo scorso giugno, in Francia, mentre stava girando l’ultima stagione dello show.

La penultima stagione è inedita in Italia, e verrà trasmesse alle 21.10 da laF (canale 135 di Sky): + dedicata a West Virginia, Canada, Armenia, Uruguay, Bhutan, Berlino, Hong Kong e Louisiana. Di particolare interesse per i nostri lettori è la puntata dedicata all’Armenia, perché il cicerone dello chef è Serj Tankian: il cantante dei System Of A Down è infatti di origini armene e conversa con Bourdain sulla cultura della sua terra, raccontando anche la storia del genocidio a cui è stata sottoposta la popolazione locale.

Vi proponiamo una clip in anteprima dell’incontro tra i due.



L’11a stagione di “Anthony Bourdain: Cucine Segrete” (Anthony Bourdain: Parts Unknown), 8 episodi da 45 minuti ciascuno, va in onda per 4 giovedì dal 21 febbraio 2019 su laF (Sky 135) alle 21.10 ed è disponibile anche su Sky Go e Sky on Demand.