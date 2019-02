Kelly Clarkson, ascolta la sua cover dal vivo di ‘Shallow’ di Lady Gaga e Bradley Cooper – VIDEO

La cantautrice statunitense Kelly Clarkson, impegnata nel suo “Meaning of Life Tour” in Nord America, ha portato sul palco del Resch Center di Green Bay, in Wisconsin, lo scorso 15 febbraio, la sua cover di “Shallow”, accompagnata dalla band. Il brano, interpretato dall’attore e regista Bradley Cooper e da Lady Gaga, è il primo singolo estratto dalla colonna sonora della pellicola “A Star Is Born” uscita lo scorso anno e interpretata da Cooper e da Miss Germanotta. Candidato agli Oscar nella categoria Best Original Song, si è aggiudicato un Golden Globe e due Grammy.

Prima di cimentarsi con “Shallow” Kelly Clarkson ha così presentato il pezzo, scritto - testo e musica - da Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt: “Questa canzone semplicemente la amo. Viene da quel film per il quale è stata candidata per un miliardo di premi e spero che vinca. Spero di non fare schifo e se dovesse capitare spero che lei non lo veda”. Potete vedere il video dell’esibizione qui:

È stato reso noto nelle scorse settimane che Bradley Cooper e Lady Gaga canteranno “Shallow” in duetto nel corso della cerimonia di assegnazione degli Oscar 2019, prevista al Dolby Theatre di Hollywood il prossimo 24 febbraio.