Robbie Williams, gli auguri della figlioletta di sei anni in un video da cabaret

Lo scorso 13 febbraio l’ex Take That Robbie Williams ha compiuto 45 anni. Per l’occasione la figlioletta di sei anni Theodora Rose Williams, nata dall’unione tra il cantante britannico e Ayda Field, ha dedicato al papà uno speciale augurio di buon compleanno, ripreso in un video. Nella clip, la bambina si rivolge così a Robbie Williams: “Amo tutti in questa casa, mamma, papà e tata Gwen. Ma amo anche JoJo Siwa, Hugh Jackman e le Spice Girls. So che sono anche i tuoi preferiti”. Potete vedere il video integrale qui:

Lo scorso 18 gennaio ha fatto il suo ingresso nel mercato il nuovo singolo realizzato da Bob Sinclair in collaborazione con Robbie Williams “Electrico romantico”. Il cantautore nato a Stoke-on-Trent è discograficamente fermo a “The Heavy Entertainment Show”, uscito nel 2016 a tre anni di distanza dal precedente “Swings Both Ways”.