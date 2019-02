Pink Floyd, esce il volume fotografico “Captured Through Time”

E’ in uscita, il 10 maggio, “Captured Through Time”, un album fotografico in tiratura limitata di 500 copie, che ripercorre per intero la gloriosa storia dei Pink Floyd dagli inizi, negli anni sessanta, fino ai giorni nostri.

Molte delle foto che compaiono nel libro non sono mai state pubblicate, tra queste alcuni scatti tratti dal tour di ‘Animals’ del 1977 sviluppati dai negativi originali restaurati in digitale appositamente per “Captured Through Time”.

In totale ci sono oltre 100 immagini della band inglese, sopra e fuori dal palco. Per quanti preordinassero il volume - che ha un costo di 60 sterline - entro il 25 marzo c’è la possibilità di avere stampato il proprio nome in una pagina dedicata. (per il pre-order clicca qui).