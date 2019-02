Ariana Grande con "Thank U, Next" entra nella storia delle classifiche britanniche

Il nuovo album di Ariana Grande “Thank U, Next”, pubblicato solo sei mesi dopo il precedente “Sweetener”, è entrato nella storia delle chart britanniche.

La popstar statunitense ha infatti piazzato l’album in prima posizione in classifica e i due brani, “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored” e “7 Rings”, rispettivamente alla numero uno e alla numero due della classifica dei singoli. E’ la prima artista donna nella storia delle chart inglesi a realizzare una simile prodezza.

Non solo, è anche la prima artista femminile a succedere a se stessa alla posizione numero uno nella classifica dei singoli. "7 Rings" era infatti in prima posizione prima di “Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”.

La Grande, come riporta l’NME, è ora il quarto artista che abbia mai avuto tre singoli numero uno in meno di 100 giorni, come solo, prima di lei, Elvis Presley, John Lennon e Justin Bieber.

Per non farsi mancare nulla, “Thank U, Next” ha anche battuto il record per numero di stream per un album di una artista femminile in una settimana. Ha avuto 59 milioni di stream per i suoi 12 brani ed è ora il terzo album per streaming nella prima settimana di pubblicazione, dopo "÷" di Ed Sheeran e "Scorpion" di Drake.