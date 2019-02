Led Zeppelin: ascolta la registrazione di un concerto inedito del 1972

E’ emersa in rete una registrazione di un concerto dei Led Zeppelin mai pubblicato in precedenza. E’ la registrazione del concerto che la band inglese ha tenuto il 3 dicembre 1972 alla Green’s Playhouse di Glasgow, in Scozia. Questo è il primo show dei Led Zeppelin a Glasgow e fa parte del loro tour invernale in Gran Bretagna nel 72/73.

Nel sito ufficiale dei Led Zeppelin ci sono alcune righe dedicate a questo concerto. Viene riportato che il loro ufficio stampa BP Fallon venne picchiato a Glasgow. La band aveva in calendario due live nella cittadina scozzese, il 3 e il 4 dicembre, e vi furono dei problemi con i biglietti dei concerti, ne girarono di falsi.

Fuori del teatro Fallon si avvicinò a qualcuno che gli era stato detto stava vendendo biglietti. Questo il racconto dello stesso Fallon: "Non sono abbastanza grosso per essere aggressivo, anche se volessi esserlo, ma sono andato da lui e gli ho detto che avevo capito che c'era stata una certa confusione sui biglietti". Il ragazzo e due suoi amici l’hanno aggredito, picchiandolo e prendendolo a calci. Ha commentato il giorno dopo Fallon: "Francamente, sono contento di non avere ricevuto una coltellata nella schiena".

Fuori dal concerto vennero segnalate persone che pagarono il biglietto 5 sterline invece che il prezzo nominale di 1 per vedere i Led Zeppelin.

Setlist: