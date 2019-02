Lady Gaga in un momento davvero speciale delle riprese di 'A star is born'. Il video

Al termine delle riprese di quella che è forse la scena clou di "A star is born", quella nella quale Jackson (Bradley Cooper) e Ally (Lady Gaga) cantano insieme "Shallow", la canzone-simbolo della colonna sonora del film, la popstar statunitense ha regalato a comparse e tecnici un momento davvero speciale: dopo i ringraziamenti, ha improvvisato una versione a cappella di una delle sue più grandi hit, "Bad romance". Il video è diventato virale in rete:

Dopo essersi aggiudicata un Golden Globe come "Migliore canzone originale", "Shallow" punta ora a vincere l'Oscar nella stessa categoria. "A star is born" è candidato in altre sette categorie, compresa quella come "Miglior attrice protagonista" (per Lady Gaga), quella come "Miglior attore protagonista" (per Bradley Cooper) e quella come "Miglior film".