Jovanotti: nella Fortezza di Castelfranco, a Cortona, le prove per il 'Jova Beach Party'

da ieri siamo chiusi nel sotterranei della @fortezzadicastelfranco di #cortona per il #laboratorio #prove #jovabeachparty2019 insieme a @saturnino69 @riccardoonori @leodiangilla @noochierig @franksantar @gl.petrella @pinaxa @freschezza e la squadra dei tecnici di palco. #jovabeach sarà molto diverso da un “concerto”, sarà di più, un mix di DJset e liveband in un flusso continuo e ogni volta diverso. Sarà altro, e sarà soprattutto qualcosa di nuovo da tutti i punti di vista, ma molto antico per quanto riguarda la goduria e lo spirito. Il lavoro di questi primi giorni di prove consiste nel dimenticare tutto e uscire dalle nostre sicurezze acquisite e nello smontare tutti i pezzi che hanno dato forma al linguaggio dell’ultimo tour e poi ripartire da zero, anzi da 1 2 3 4, gli elementi del quattro quarti. È una pazzia ma la musica è una grande passione e tutto quello che c’è intorno ha senso solo se aiuta la musica ad arrivare al cuore e alla pancia. Grazie @paolo_pnd per questa immagine che ho trovato su IG. Vi prepariamo una festa fighissima! Organizzatevi per arrivare in spiaggia e starci tutto il giorno, la musica Inizierà da subito e sarà un villaggio vero e proprio, un accampamento di surfisti dell’anima. Ciao!