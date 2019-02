Lucio Dalla: non solo un concerto-evento, ecco tutte le iniziative per omaggiarlo nel giorno del suo compleanno

Non solo un concerto-evento. Dal 2 al 4 marzo Bologna ospiterà diverse iniziative per omaggiare Lucio Dalla nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 76esimo compleanno. Gli eventi, raccolti in una rassegna battezzata "Così mi distraggo un po'. Tre giorni con Lucio", saranno ospitati da quella che fu la sua casa, dal Teatro Comunale e dalla Cineteca di Bologna.

Durante il fine settimana compreso tra il 2 e il 4 marzo le porte della casa-museo del compianto cantautore bolognese verranno aperte per alcune visite guidate.

La sera del 4 marzo, giorno del compleanno di Dalla, il Teatro Comunale di Bologna ospiterà il concerto evento "Lucio Dalla - Quarant'anni dopo", dedicato ai quarant'anni di uno degli album-simbolo della discografia di Dalla, l'eponimo album del 1979, quello contenente canzoni come - solo per citarne alcune - "L'ultima luna", "Milano", "Anna e Marco" e "L'anno che verrà". Sul palco si alterneranno diversi amici e colleghi del cantautore: da Gaetano Curreri a Ron, passando per Luca Carboni, Iskra Menarini, Francesco Gabbani, Marco Masini, Lo Stato Sociale, Giovanni Caccamo e Renzo Rubino, oltre ai musicisti che hanno avuto modo di collaborare con Dalla, come Roberto Costa, Bruno Mariani, Massimo Sutera e Fio Zanotti.

Alla Cineteca di Bologna, invece, sempre il 4 marzo sarà proiettato "Quijote" di Mimmo Paladino, film nel quale Dalla recitò accanto a Peppe Servillo, Edoardo Sanguineti e Alessandro Bergonzoni.