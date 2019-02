Guns N' Roses, Slash conferma: è in arrivo un nuovo album

È tutto vero: un nuovo album dei Guns N' Roses è in arrivo. A confermarlo, dopo le ultime indiscrezioni, quelle del chitarrista Richard Fortus di appena qualche giorno fa, è Slash, che fa sapere che non solo "Chinese democracy" del 2008 avrà a breve un seguito, ma che il nuovo disco del gruppo sarà il primo in più di venticinque anni registrato insieme a lui (il chitarrista, come noto, non prese parte alle lavorazioni dell'album del 2008).

In un'intervista concessa all'emittente giapponese TVK's Rock City, Slash ha detto:

"Axl, Duff, io e Richard ne abbiamo già parlato. Sì, è così: c'è già il materiale per un nuovo album".

È impossibile, almeno per ora, prevedere una data d'uscita, ha spiegato Slash. Quel che è certo è che l'album, prima o poi, arriverà:

"Il fatto è che quando si ha a che fare con i Guns N' Roses non puoi mai dire cose del tipo: 'Ok, abbiamo un progetto e sarà così', perché non è così che funziona. L'unica cosa che possiamo dire è che speriamo di realizzare un nuovo album, poi vedremo cosa succederà e quando".

Fino al prossimo agosto Slash sarà impegnato insieme a Myles Kennedy e ai Conspirators con il tour legato al suo ultimo album "Living the dream", che porterà il chitarrista ad esibirsi anche nel nostro Paese.