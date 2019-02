Alan Parsons, tra gli ospiti del nuovo disco anche Jason Mraz. Il 27 aprile in concerto a Trezzo sull'Adda

C'è anche Jason Mraz tra gli ospiti di "The secret", il nuovo album di Alan Parsons, già fondatore con Eric Woolfson degli Alan Parsons Project. Il cantante di "I'm yours" ha preso parte alle registrazioni del disco (registrando la voce in una delle undici tracce contenute in "The secret", "Miracle") insieme a Lou Gramm (noto ai più per la sua militanza nella rock band newyorkese dei Foreigner - è sua la voce in "Sometimes"), Mark Mikel dei Pullbugs ("Fly to me") e Jared Mahone ("I can't get there from here").

L'ideale seguito di "A valid path" del 2004, come già riportato da Rockol, uscirà il prossimo 26 aprile per l'etichetta italiana Frontiers Music, ora controllata dal gruppo Sony. Il giorno seguente, il 27 aprile, Alan Parsons si esibirà dal vivo al Live Club di Trezzo sull'Adda, sul palco del Frontiers Rock Festival, la manifestazione organizzata dalla stessa etichetta, giunta quest'anno alla sua sesta edizione. Le informazioni relative alle prevendite dei biglietti saranno comunicate a breve.