SWMRS, fuori oggi il nuovo album della band del figlio di Billie Joe Armstrong: una data a Milano per il tour

È disponibile all’ascolto da oggi, 15 febbraio, “Berkeley’s On Fire”, il nuovo album degli SWMRS, uscito per l’etichetta Fueled By Ramen. L’album è il quarto per la band di Oakland capitanata da Cole Becker che vede tra le sue fila, nelle vesti di batterista, il figlio del leader dei Green Day Bille Joe Armstrong, Joey Armstrong, e giunge sul mercato a tre anni di distanza dal precedente “Drive North”. Il tour europeo a supporto del disco prenderà il via il prossimo 23 febbraio e farà tappa anche nel Belpaese con un’unica data prevista il 25 febbraio alla Santeria Social Club di Milano. “Berkeley’s On Fire” è stato realizzato in collaborazione con il già produttore di Muse e Death Cab for Cutie Rich Costey. Ecco tracklist e cover:

01. Berkeley’s On Fire

02. Too Much Coffee

03. Trashbag Baby

04. Lose Lose Lose

05. April In Houston

06. Lonely Ghosts

07. IKEA Date

08. Hellboy

09. Bad Allergies

10. Steve Got Robbed

“Scrivendo queste canzoni eravamo consapevoli del nostro ruolo nel creare una via di fuga dall’inarrestabile ciclo negativo dei media”, ha commentato Cole Becker a proposito del disco, proseguendo: