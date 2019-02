Le Orme, esce il 15 marzo ‘Sulle ali di un sogno’ con David Cross, Francesca Michielin e altri – TRACKLIST/COVER

Uscirà il prossimo 15 marzo, a circa due anni di distanza da "ClassicOrme", l’album de Le Orme “Sulle ali di un sogno” - già disponibile in pre-order -, un compendio di alcuni dei brani più significativi della band progressive rivisitati anche con il contributo di collaborazioni esterne come quella dell’ex King Crimson David Cross – il suo violino è presente in sei brani del disco, “Preludio”, “Gioco di bimba”, “Notturno”, “La via della seta”, “Verità nascoste” e “Amico di ieri” -; di Francesca Michielin, che canta in “Gioco di bimba”; del tenore finlandese Eero Lasoria, che canta in “La via della seta”; e del chitarrista Ivan Geronazzo, sul palco con Le Orme anche per il "Tour Live 2019". L’album, disponibile in versione cd, vinile (anche in edizione numerata e limitata a 999 pezzi) e digitale, include anche i due inediti "La danza di primavera" e "Un altro cielo", ballata adattata alle note dell’“Aria sulla IV corda” di J.S.Bach.

La selezione dei brani confluiti in “Sulle ali di un sogno”, registrato sulle colline intorno a Bassano Del Grappa, è stata affidata al batterista della formazione Michi Dei Rossi, che festeggia quest’anno il suo settantesimo compleanno: il disco è una forma di omaggio allo storico addetto ai tamburi della band. “Per questo progetto ho sentito il bisogno di ritornare alle origini, a un suono pulito, come si usava una volta, quando tutti gli strumenti si sentivano in modo chiaro e distinto”, ha commentato il batterista, proseguendo:

Siamo ritornati ai suoni di allora, ma con un occhio attento alla tecnologia di oggi, per un disco che vede al suo interno i generi musicali che più mi appartengono, che hanno segnato da oltre 50 anni la mia carriera di musicista e che continueranno a segnarla finché avrò la forza di salire su un palcoscenico. Nel disco troverete un mélange di musica classica, lirica, rock e prog con adattamenti e arrangiamenti particolari ed emozionali scaturiti dalla mia grande passione e dal mio amore per la Musica.

Le Orme sono attualmente composte da Michi Dei Rossi, Michele Bon e Alessio Trapella. La produzione artistica del disco è di Michi Dei Rossi e la produzione esecutiva di Love Music (Michi Dei Rossi, Enrico Vesco e Susanna Merlo), già alle prese con gli ultimi quattro album de Le Orme.

Ecco la tracklist di “Sulle ali di un sogno” e, a seguire, la copertina del disco, ideata e realizzata dall’artista contemporaneo Marco Nereo Rotelli:

"Estratto da Collage" (Collage, 1971)

"Preludio" (Classicorme, 2017)

"Gioco di bimba" (Uomo di Pezza, 1972)

"Notturno" (Contrappunti, 1974)

"La via della seta" (Classicorme, 2017)

"Verità Nascoste" (Verità nascoste, 1976)

"La danza di primavera"

"Amico di ieri" (Smogmagica, 1975)

"Canzone d'amore" (1976)

"Un altro cielo"

"Sulle ali di un sogno" (Classicorme, 2017)