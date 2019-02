Negramaro, partito il tour: la scaletta e i video

E' partito dal RDS Stadium di Rimini il “Amore Che Torni Tour Indoor 2019” dei Negramaro. In formazione nella band salentina, come annunciato nei scorsi giorni., ha incluso Giacomo Spedicato, fratello di Lele, che è nelle ultimissime fasi della convalescenzada un'emoraggia cerebrale, ma che ciò nonostante ieri sera è comunque salito sul palco per una breve apparizione

Queste le canzoni suonate dalla band ieri sera, nella prima data

Fino all’imbrunire

Ti è mai successo?

La prima volta

Estate

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ridammi indietro il mio cuore

Mi basta

Amore che torni

Attenta

Parlami d’amore

Per uno come me

L’Amore qui non passa

Solo per te

Solo3min /Sei

Pezzi di te

Lo sai da qui

Tutto qui accade

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Ci sto pensando da un po’

Senza fiato

Mentre tutto scorre

Nuvole e lenzuola

Queste invece le prossime date del tour

Febbraio 2019

Sabato 16 Mantova Palabam

Mercoledì 20 Padova Kioene Arena

Giovedì 21 Conegliano Zoppas Arena

Sabato 23 Torino Pala Alpitour

Domenica 24 Bologna Unipol Arena

Mercoledì 27 Milano Mediolanum Forum

Giovedì 28 Milano Mediolanum Forum



Marzo 2019:

Sabato 2 Firenze Mandela Forum

Domenica 3 Firenze Mandela Forum

Martedì 5 Roma Palazzo dello Sport

Mercoledì 6 Roma Palazzo dello Sport

Venerdì 8 Caserta Pala Decò!

Sabato 9 Caserta Pala Decò

Lunedì 11 Eboli Palasele

Mercoledì 13 Bari Palaflorio

Giovedì 14 Bari Palaflorio

Venerdì 15 Bari Palaflorio

Domenica 17 Reggio Calabria Palacalafiore

Martedì 19 Acireale Pal’Art Hotel