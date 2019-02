Negramaro: guarda il video del ritorno di Lele Spedicato sul palco, a sorpresa, per la data zero del tour

A sorpresa, Lele Spedicato è comparso sul palco dell'Rds Stadium di Rimini, questa sera, per la data zero del nuovo tour dei Negramaro nei palasport. Il chitarrista, che lo scorso settembre era stato ricoverato d'emergenza per un'emorragia cerebrale, pur non potendo partecipare alla tournée del gruppo ha voluto comunque essere presente al debutto, anche se solamente per una canzone. Visibilmente commosso, Spedicato ha raggiunto sul palco Giuliano Sangiorgi per un assolo di chitarra su "Cosa c'è dall'altra parte", il nuovo singolo dei Negramaro, che il frontman ha scritto pensando proprio al chitarrista. "Ritornerò molto presto", ha detto Lele al termine dell'esibizione, tra gli applausi del pubblico del palasport. I Negramaro hanno subito condiviso su Instagram il video del ritorno del chitarrista:

Al posto di Lele Spedicato ad affiancare Sangiorgi e soci sul palco per il tour nei palasport ci sarà suo fratello, Giacomo, come hanno annunciato lo stesso chitarrista e i suoi compagni di band negli scorsi giorni.