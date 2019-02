Concerti, Briga: due date in acustico a Milano e Roma

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019, dove ha gareggiato in coppia con Patty Pravo con "Un po' come la vita", Briga si appresta a tornare sui palchi. Il rapper romano ha annunciato due date in acustico nei teatri di Milano e Roma, in programma per il mese di maggio.

Il 10 maggio Briga sarà in concerto al Teatro Principe di Milano, mentre il 17 si esibirà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. In occasione dei due concerti, il rapper presenterà, accompagnato dalla sua band, gli inediti contenuti nel suo ultimo disco, la raccolta "Il rumore dei sogni" (uscito in concomitanza con la partecipazione al Festival di Sanremo), e i brani più significativi della sua carriera fino ad oggi.

I biglietti per i due concerti saranno disponibili sul circuito TicketOne (online e nei punti vendita autorizzati). Le prevendite apriranno alle 11 di domani, venerdì 15 febbraio.