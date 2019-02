Gli Alice in Chains si prendono una pausa

Gli Alice in Chains hanno deciso di prendersi una pausa. Al termine del tour legato a al loro ultimo album "Rainier fog", che terrà impegnata la band almeno fino al prossimo giugno, Jerry Cantrell e compagni smetteranno di frequentarsi in studio e sui palchi per un po'. Ad anticiparlo, in un'intervista con Lars Ulrich ai microfoni di Beats 1, è stato lo stesso Cantrell.

Il chitarrista ha lasciato intendere che la pausa servirà agli Alice in Chains per riflettere un po', schiarirsi le idee e decidere cosa fare in futuro:

"Le cose cambiano continuamente, no? Nulla è statico. Si va sempre da qualche parte. Dove? E chi lo sa. Dopo trentadue anni, ci sono ancora milioni di fan disposti ad ascoltarci: viaggiamo in tutto il mondo per suonare i nostri dischi. E le cose recenti sono importanti tanto quanto quelle che abbiamo pubblicato in passato. Sto ancora cercando di capire cosa voglio fare dopo e cosa la band farà dopo. Probabilmente ci prenderemo una pausa, staremo lontani dal gruppo".

Il tour degli Alice in Chains arriverà tra maggio e giugno anche in Europa, ma al momento non è previsto un passaggio della band in Italia (dove si è esibita la scorsa estate).