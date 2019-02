Alter Bridge, il nuovo album esce (forse) a ottobre

Potrebbe venire spedito sui mercati il prossimo mese di ottobre l'ideale seguito di "The Last Hero" del 2016, l'ultima prova in studio sulla lunga distanza consegnata agli annali dalla band di Mark Tremonti: a dichiararlo è stato lo stesso co-leader (insieme a Myles Kennedy) degli Alter Bridge nel corso di un'intervista rilasciata a Audio Ink Radio.

"L'idea è quella di farlo uscire in autunno", ha spiegato Tremonti: "Credo che ottobre possa essere definito il nostro obbiettivo. Per il momento sono nel pieno del periodo dove sto sveglio fino alle quattro di mattina a scrivere, scrivere e scrivere ancora. Ho registrato dei demo e altre cose, poi, una volta finito il tour...".

Riguardo la direzione che prenderà il nuovo disco, Tremonti ha detto: "E' difficile da spiegare. Sto cercando di farlo in modo diverso dal solito. Cerchiamo sempre di reinventarci, disco dopo disco. Per il momento non saprei dire, perché io e Myles Kennedy [al momento in tour con Slash] non ci siamo ancora trovati. Ora come ora stiamo scrivendo entrambi, poi una volta che ci vedremo uniremo i materiali e vedremo cosa verrà fuori. In ogni caso sto cercando di far suonare il disco in modo diverso dai nostri lavori precedenti. Staremo a vedere...".

I Tremonti saranno in tour negli Stati Uniti fino al prossimo 3 marzo, quando la serie di date invernali della band si chiuderà a San Antonio, in Texas: più intenso è il programma di Kennedy, che resterà in the road con Slash e i Conspirators almeno fino al prossimo 13 agosto, quando il già chitarrista dei Guns N' Roses chiuderà il proprio tour 2019 a Orlando, in Florida.