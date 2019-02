Paul McCartney, 'Egypt Station' torna nei negozi con tre inediti

Verrà ripubblicata il prossimo 10 maggio - anche in edizione limitata a sole 3000 copie - "Egypt Station", l'ultima prova in studio di Paul McCartney, con l'aggiunta nella tracklist - rispetto alla versione originale - di tre brani inediti: in "Egypt Station: Traveller's Edition" - questo il titolo dato alla nuova uscita dell'ex Beatle - saranno incluse anche "Frank Sinatra’s Party", "Sixty Second Street" e una nuova versione di "Who Cares", brano già pubblicato come singolo lo scorso 17 dicembre.

Nel disco - che sarà reso disponibile anche in versione vinile, CD e audiocassetta - saranno presenti anche rari scatti dal vivo dell'artista, oltre che alle stampe di diversi scritti autografi di McCartney (uno dei quali realizzato per l'occasione), vari memorabilia, due litografie e un puzzle, il tutto contenuto - nella versione a edizione limitata - in una valigetta in stile vintage.

Il prezzo del cofanetto non è ancora stato reso noto: l'articolo sarà comunque disponibile in pre-ordine a partire da domani, venerdì 15 febbraio.

Al momento il fu sodale di John Lennon non ha in programma concerti in Europa: McCartney sarà impegnato fino al prossimo 30 marzo sui palchi sudamericani. Successivamente l'artista inaugurerà - il prossimo 23 maggio da New Orleans - una serie di date negli Stati Uniti, che si concluderanno il prossimo 13 luglio al Dodgers Stadium di Los Angeles, California.