Concerti, Il Volo: a breve l'annuncio delle date del tour 2019

Il trio classificatosi terzo alla sessantanovesima edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano "Musica che resta" confermerà a breve un calendario di impegni dal vivo: a farlo sapere sono stati gli stessi Il Volo per mezzo dei propri canali social ufficiali.

"Ciao ragazzi, novità in arrivo. Per ora vi diamo solo un indizio: tour 2019", si sono limitati a fare sapere - per il momento - Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

I tre cantanti emersi grazie al talent show televisivo "Ti lascio una canzone" oggi sotto contratto con l'americana Geffen Records sono stati protagonisti, all'ultimo Festival di Sanremo, di un'accesa polemica con i giornalisti presenti nella sala stampa del teatro Ariston: "Alcuni giornalisti (ed è bene dire solo alcuni) ci hanno pesantemente insultato. Hanno usato parole come 'merde', 'vaffanculo', 'in galera', che consideriamo come il frutto di una vera e propria forma di bullismo, di sfottò da stadio", ha fatto sapere il trio, in una nota, "Queste persone non hanno portato gloria all’ordine che rappresentano, il loro atteggiamento è stato un insulto, prima che a noi, a tutti i colleghi giornalisti che svolgono il proprio lavoro in maniera seria e professionale".