Tekashi 6ix9ine e Lil Xan nella compilation per San Valentino di Pornhub. Ascolta

"Per alleggerire lo stress generato dagli sforzi per progettare il San Valentino perfetto, abbiamo voluto dimostrare ai nostri fan il nostro amore per loro curando una playlist così seducente che farebbe arrossire anche Cupido in persona. E vi garantiamo che la vostra serata finirà con una trombata": con queste parole Corey Price, numero due della piattaforma di video sharing per adulti Pornhub, ha presentato il "Pornhub Valentine's Day Album", playlist di sei brani che include canzoni di, tra gli altri, Lil Xan, Blac Chyna e Tekashi 6ix9ine, il rapper attualmente detenuto a New York con accuse pesantissime - associazione a delinquere, traffico di droga e armi - che potrebbero portarlo a una condanna a oltre trent'anni di carcere.

Non è la prima volta - e non solo negli Stati Uniti - che la società leader nell'intrattenimento digitale per maggiorenni affianca figure di primo piano della scena hip hop internazionale: solo lo scorso mese di ottobre, nell'ambito delle operazioni di lancio del nuovo album di Salmo, "Playlist", Pornhub aveva aperto un canale dedicato al rapper sardo sulla propria piattaforma.