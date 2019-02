Keith Richards, i dettagli della ristampa di 'Talk Is Cheap'. Tracklist

Verrà spedita nei negozi a partire dal prossimo 29 la ristampa per il trentennale di "Talk Is Cheap", album che nel 1988 segnò il debutto da solista del chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards destinato a tornare a disposizione del pubblico in versione ampliata e arricchita.

Oltre ai brani inclusi nella versione originale del disco - undici in tutto - nella versione deluxe dell'album saranno incluse anche sei bonus track, un booklet di 80 pagine contenente un saggio di Anthony De Curtis e foto inedite oltre che a memorabilia assortiti. Il tutto sarà contenuto in una fedele riproduzione del corpo della Micawber, la fedele Telecaster imbracciata dal musicista brittanico, realizzata appositamente dal Fender Custom Shop.

"Questo album resiste", ha commentato lo stesso Richards a proposito della ristama: "L'ho ascoltato e non attraverso la nebbia della nostalgia, perché non mi influenza in questo senso. Questo disco è più della somma delle sue parti. Lo ammiro davvero. Ci stavamo divertendo e si sente".

Ecco, di seguito, la tracklist dell'edizione deluxe di "Talk Is Cheap":

Big Enough

Take It So Hard

Struggle

I Could Have Stood You Up

Make No Mistake

You Don't Move Me

How I Wish

Rockawhile

Whip It Up

Locked Away

It Means A Lot

Bonus track:

Blues Jam

My Babe

Slim

Big Town Playboy

Mark On Me

Brute Force