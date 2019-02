Soundreef: nel 2018 cresciuti guadagni per autori ed editori

Secondo i dati raccolti dagli analisti della società di collecting indipendente fondata e guidata da Davide D'Atri, nel 2018 gli autori ed editori associati a Soundreef hanno visto crescere i propri guadagni rispetto all'anno precendente: la tendenza positiva, ha fatto sapere l'azienda per mezzo di una nota, ha riguardato sia le esecuzioni dal vivo (cresciute del 176% negli ultimi 24 mesi, con un incremendo medio dei compensi su base annua dell'80%) sia la musica registrata, con un miliardo e mezzo di streaming rendicontati e pagati per un incremento nell'ultimo semestre dello scorso anno dell'8,9%.

"Gli andamenti positivi confermano ed evidenziano come sempre più autori ed editori stiano utilizzando al meglio tutte le funzionalità della nostra piattaforma", ha dichiarato Francesco Danieli, CEO di Soundreef LTD: "Siamo entusiasti di vedere come il confronto costante con i nostri iscritti stia generando un circolo virtuoso che ci aiuta a migliorare costantemente l'offerta di servizi forniti."

"Ancora una volta siamo molto soddisfatti di poter riscontrare una crescita nei guadagni dei nostri artisti", gli ha fatto eco Davide d'Atri, CEO e Fondatore di Soundreef: "Questo significa non solo che i nostri autori ed editori fanno musica di qualità e di tendenza ma anche che il nostro sistema di monitoraggio e rendicontazione non ha falle. Per questo moltissimi artisti indipendenti si stanno rivolgendo a noi. Ricevere la fiducia di migliaia di artisti emergenti ha per noi un grande valore, è stimolante e conferma – ancora una volta - che stiamo andando nella giusta direzione".