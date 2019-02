Kekko Silvestre (Modà) firma un accordo editoriale con Warner Chappell

Warner Chappell annuncia la firma di un accordo editoriale con il cantautore, produttore discografico e frontman dei Modà, Kekko Silvestre. L'accordo prevede una collaborazione editoriale che includerà le future creazioni musicali dell'artista.

Roberto Razzini, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, dichiara in merito:

Kekko dal canto suo commenta:

“Sono felice e onorato di far parte di una storica casa editoriale come la Warner. Mi auguro di poter condividere con loro le soddisfazioni del prossimo percorso editoriale targato Modà e di intraprendere un nuovo cammino accompagnato da chi ha creduto nella mia scrittura.Nella settimana del mio compleanno non potevate farmi regalo migliore di questo, spero di ricambiare la vostra fiducia mettendo il massimo dell'impegno in tutto quello che farò”.