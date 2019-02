Concerti: Sfera Ebbasta aggiunge una data al 'Popstar tour 2019'

Il rapper di Cinisello Balsamo Sfera Ebbasta aggiunge una data al suo ‘Popstar tour 2019’. Ai live in precedenza annunciati sarà anche il 12 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano, in provincia di Treviso. Sfera Ebbasta presenterà in concerto il suo ultimo album “Rockstar”, pubblicato agli inizi del 2018.

Questo il calendario aggiornato:

12/04 CONEGLIANO (TV), Zoppas Arena

17/04 ROMA, Palazzo dello Sport

19/04 NAPOLI, Palapartenope

27/04 MILANO, Mediolanum Forum

I biglietti sono in vendita a partire da giovedì 14 febbraio sul circuito Ticketone.