Nick Mason: "Rick Wright è stato il membro più sottovalutato dei Pink Floyd"

Il batterista dei Pink Floyd Nick Mason, che si appresta ad andare in tour con la sua nuova band, i Saucerful of Secrets, ha rilasciato una intervista a KSHE 95, una radio rock del Missouri.

Tra le molte domande che gli sono state sottoposte, gli è stato chiesto se non ritenesse fantastico essere l’unico membro dei Pink Floyd ad avere suonato in ogni album della band inglese, 15 in studio e 3 dal vivo. Questa la risposta di Mason:

“Non sono sicuro di esserci su ogni album, ci sono probabilmente due o tre brani su cui non ho suonato per un qualsiasi motivo. Però, sì, è davvero un bel pensiero. Non che senta che ci debba essere per me un maggiore riconoscimento. In realtà, probabilmente, è per Rick (Wright, il tastierista dei Pink Floyd morto il 15 settembre 2008) che ci dovrebbe essere un maggiore riconoscimento. Penso che se si torna indietro su parte della musica che abbiamo suonato, lui ha avuto una parte integrante del suono."

I Saucerful of Secrets di Nick Mason si esibiranno in Italia per ben cinque volte il prossimo luglio. Sul palco la band eseguirà brani tratti dal repertorio dei primi album dei Pink Floyd.