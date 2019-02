Bernie Tormé: l'ex chitarrista di Ozzy Osbourne e Ian Gillan ricoverato in terapia intensiva

L'ex chitarrista di Ian Gillan e Ozzy Osbourne Bernie Tormé, all’anagrafe Bernard Tormey, è stato ricoverato in ospedale con una doppia polmonite.

La brutta notizia giunge direttamente dal profilo Facebook del chitarrista nato a Dublino 66 anni fa:

“Bernie Tormé è estremamente malato in terapia intensiva con una doppia polmonite virulenta. Chiediamo le vostre preghiere.”

Tormé collaborò per breve tempo con Ozzy Osbourne agli inizi degli anni ottanta. Più duratura la sua collaborazione con il cantante dei Deep Purple Ian Gillan, dal 1979, quando entrò a far parte della band di Gillan e suonò su quattro album nei successivi due anni, prima di uscire dal gruppo per unirsi a Osbourne.

In carriera Tormé ha pubblicato alcuni album con la sua band – Bernie Tormé Band - e alcuni da solista.