Mastercard chiama Mike Shinoda (Linkin Park) per lanciare il suo sonic brand

Il già co-frontman (insieme allo scomparso Chester Bennington) dei Linkin Park Mike Shinoda è stato chiamato da Mastercard come testimonial per il lancio del sonic brand della multinazionale di servizi finanziari guidata da Ajaypal Singh Banga: l'operazione è stata battezzata in occasione degli scorsi Grammy Awards, durante i quali è stata lanciata una campagna che ha per testimone la popstar cubana (ma naturalizzata americana) Camila Cabello.

“Ciò che amo di più della melodia di Mastercard è la flessibilità con cui è capace di adattarsi sui vari generi e culture”, ha dichiarato Mike Shinoda a proposito dell'iniziativa: “È bello vedere un grande marchio esprimersi attraverso la musica per rafforzare la propria connessione con le persone”. “Sono davvero entusiasta di collaborare con Mastercard e di offrire nuove opportunità ai fan”, ha affermato, dal canto suo, Camila Cabello.