A San Valentino su TIMMUSIC le più belle canzoni d'amore

TIMMUSIC, la piattaforma di musica in streaming di TIM, in occasione della Festa di San Valentino, celebra il giorno degli innamorati con playlist dedicate alle più belle canzoni d'amore di diversi generi musicali. Tra queste "San Valentino Tutto Italiano", con brani contemporanei e grandi classici; "San Valentino Now", una playlist internazionale con artisti come Ed Sheeran e Bruno Mars; "Classiche ballads per San Valentino", con le evergreen di Chicago, Phil Collins, John Lennon, Bee Gees; "Le più belle dediche d'amore", con le canzoni ispirate ai protagonisti di grandi passioni, "Trap Love", e "Love Pop".

TIMMUSIC, la piattaforma di musica in streaming di TIM, regala musica senza limiti a tutti. Dal 1° al 28 febbraio infatti il profilo "Platinum" di TIMMUSIC, che permette di ascoltare l'intero catalogo e altri contenuti esclusivi senza limiti, è aperto gratuitamente a tutti, non soltanto ai clienti TIM: è sufficiente scaricare l'App e registrarsi.