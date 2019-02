Michael Stipe, collaborazione con la sorella di River Phoenix Rain per 'Time Is the Killer'. Video

L'ex frontman dei R.E.M. Michael Stipe ha collaborato con Rain Phoenix, sorella della scomparsa star di Hollywood River, alla realizzazione di un nuovo brano, intitolato "Time Is the Killer", il cui video ufficiale è ora stato reso disponibile in Rete in streaming gratuito:

La ballata acustica rappresenta il debutto dell'attrice e cantante nata a Crockett, Texas, nel 1972, già coinvolta da Stipe nel 1994 come corista durante le session di registrazione di "Bang and Blame", brano inserito dai R.E.M. nell'album "Monster" dedicato appunto al fratello di Rain, scomparso l'anno precedente. L'artista collaborò con la band di Athens anche nel 1999 come protagonista del video di "At My Most Beautiful", secondo singolo estratto dall'album "Up", il primo realizzato da Stipe e soci senza il batterista originale Bill Berry.

La canzone farà parte della tracklist di "Time Gone", album di debutto da solista dell'artista che sarà pubblicato domani, 14 febbraio, e nel quale saranno inseriti due brani inediti - “Where I’d Gone” e “Scales & Fishnails" - scritti da River Phoenix per quelle che era la sua band, gli Aleka’s Attic.

"E' difficile credere che [River] se ne sia andato da 25 anni", ha fatto sapere Rain Phoenix nella nota che accompagna la sua prima prova in proprio sulla lunga distanza: "E' una cosa che mi fa pensare all'architettura del tempo, a come lo creiamo per dare il senso alle cose, e a come specialmente col dolore non si allinei mai a uno schema. Detto ciò, un quarto di secolo ha avuto il suo peso, e mi sono sentita costretta e guidata a condividere con il mondo il River musicista".