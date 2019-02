Dave Evans (AC/DC): ecco come nacque il look da scolaretto di Angus Young

L'ex cantante degli AC/DC Dave Evans è stato intervistato da Jimmy Kay di The Metal Voice e ha rivelato la verità dietro un mito che aleggia sul chitarrista Angus Young.

Kay ha chiesto a Evans se fosse vero che Angus aveva 16 anni e andava ancora a scuola quando ha iniziato con la band australiana. Questa la risposta:

“Angus aveva circa 19 anni. Abbiamo ridotto la sua età a 16 anni perché lui era piccolo. George Young voleva che fossimo diversi dagli altri gruppi australiani. Così ci dissero che Angus avrebbe indossato un abito da scolaretto e che si sarebbe ridotto l’età fino a 16 anni per relazionarsi con i ragazzi, dato che all'epoca facevamo molti concerti nelle scuole. L'uniforme da scolaretto gliela fece sua sorella. Angus non andava a scuola, aveva un lavoro e aveva 19 anni.”

Kay ha anche chiesto a Evans se è vero che una sera Angus Young lo cacciò dal palco, dice Evans:

“Se hai visto me e hai visto Angus, Angus è la metà di me. Era solo uno scherzo di Malcolm che l’ha detto in uno show televisivo ma non è vero.”