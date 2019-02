Queen: "Don't Stop Me Now" è la canzone che fa sentire meglio le persone (secondo una ricerca del Telegraph)

Il film “Bohemian Rhapsody” ha riportato tremendamente in primo piano i Queen. E’ riemersa così una ricerca pubblicata dal Telegraph e condotta nel 2016 dal dottor Jacob Jolij dell’università di Groningen (Olanda) che era giunta alla conclusione che "Don’t Stop Me Now" fosse la canzone migliore per far sentire bene le persone.

Ma in che modo la scienza misura i livelli di ‘benessere’ di una canzone? In sostanza, la formula misura i battiti al minuto, la scala in cui è stata scritta e il numero di accordi diversi utilizzati. Questi tre fattori, secondo il dott. Jacob Jolij, sono i componenti chiave per definire le canzoni che fanno sentire bene.

Per la ricerca sono stati presi in considerazione anche i testi delle canzoni. Dice Jolij:

"Una bella canzone è un fatto molto personale. La musica è intimamente legata alla memoria e all'emozione, e queste associazioni determinano fortemente se una canzone metterà di buon umore o meno. Tuttavia ci sono alcuni criteri chiave per i compositori da considerare quando si creano canzoni per generare buon umore, vale a dire il tema lirico, la chiave musicale e il tempo. I testi a tema natalizio ci ricordano naturalmente i momenti felici. Un ritmo elevato di 150 battiti al minuto ci istilla anche inconsciamente un senso di energia. Combinando questi tre ingredienti insieme si ha la formula per la canzone perfetta per sentirsi bene."

Questa la classifica che è stata stilata partendo dalla posizione numero dieci a quella numero uno.

10. Katrina & the Waves, "Walking on Sunshine"

9. Gloria Gaynor, "I Will Survive"

8. Bon Jovi, "Livin' on a Prayer"

7. Cyndi Lauper, "Girls Just Wanna Have Fun"

6. The Monkees, "I'm a Believer"

5. Survivor, "Eye of the Tiger"

4. Billy Joel, "Uptown Girl"

3. Beach Boys, "Good Vibrations"

2. ABBA, "Dancing Queen"

1. Queen, "Don't Stop Me Now"