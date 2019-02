Pearl Jam: per il Record Store Day, in vinile un concerto a Seattle del 2005?

L’annuncio di ieri informa, urbi et orbi, che i Pearl Jam saranno gli ambasciatori del Record Store Day 2019 che verrà celebrato il prossimo 13 aprile.

Il solitamente bene informato pearljamonline.it riporta che – secondo voci non confermate – la band guidata da Eddie Vedder per onorare al meglio quella giornata potrebbe pubblicare su doppio vinile il loro concerto del 29 aprile 2005 all’Easy Street Records di Seattle.

Già nel 2006 la band di Seattle pubblicò in esclusiva per i negozi di musica indipendenti l’EP “Live at Easy Street” che includeva alcuni brani di quel live.

Setlist del concerto:

1/2 Full

Corduroy

Lukin

American In Me (cover degli Avengers)

State Of Love And Trust

Down

Sad

Small Town

Comatose

Spin The Black Circle

Even Flow

Save You

Bleed For Me (cover dei Dead Kennedys)

New World (cover degli X con John Doe)

Encore:

Fuckin’ Up (cover di Neil Young)

Porch