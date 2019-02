Vasco Rossi prepara lo sbarco in Sardegna del 'Non Stop Live 019' - GUARDA

Ogni giorno che passa è un giorno in meno che ci separa dal tour estivo di Vasco Rossi che, dopo la data zero, il 27 maggio, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Ud), e i sei live allo stadio Meazza di Milano, raggiungerà Cagliari per due concerti, il 18 e il 19 giugno, alla Arena Fiera della citta sarda.

Il rocker emiliano dal suo account Instagram ha annunciato personalmente lo sbarco in Sardegna, questo il suo messaggio (accompagnato dal disegno di una nave):