Banco del Mutuo Soccorso, esce il 26 aprile il nuovo album ‘Transiberiana’: è il primo in 25 anni – TRACKLIST/COPERTINA

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, la conferma ufficiale è arriva nella forma di una data, quella del prossimo 26 aprile, giorno in cui uscirà la nuova prova di studio del Banco del Mutuo Soccorso, “Transiberiana”. L’album, in uscita per l’etichetta tedesca Inside Out Music/Sony Music Group, è il primo in venticinque anni per il gruppo oggi capitanato da Vittorio Nocenzi – dopo la scomparsa di Francesco Di Giacomo nel 2014, di Rodolfo Maltese nel 2015 e la scelta di lasciare la band di Gianni Nocenzi, fratello di Vittorio, nel 1984 -, che è discograficamente fermo a “13”, del 1994.

Di seguito trovate la trackilist e la copertina di “Transiberiana”:

1. Stelle sulla terra (6:06)

2. L'imprevisto (3:29)

3. La discesa dal treno (6:16)

4. L'assalto dei lupi (5:35)

5. Campi di Fragole (3:36)

6. Lo sciamano (4:01)

7. Eterna Transiberiana (6:20)

8. I ruderi del gulag (6:06)

9. Lasciando alle spalle (1:47)

10. Il grande bianco (6:33)

11. Oceano: Strade di sale (3:39)

Il Banco del Mutuo Soccorso è attualmente composto da Vittorio Nocenzi, Filippo Marcheggiani, Nicola Di Già, Marco Capozi, Fabio Moresco e Tony D’Alessio. Così il frontman ha commentato la collaborazione con la label tedesca e il nuovo disco: