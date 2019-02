"Yesterday": un mondo senza Beatles nel nuovo film di Danny Boyle. TRAILER

Uscirà il 28 giugno nel mondo - una data di uscita italiana non è ancora stata fissata - "Yesterday", una commedia con musica diretta da Danny Boyle ("Trainspotting", "The Millionaire") e interpretata da Himesh Patel - un attore nel cast della soap opera britannica "Eastenders".

La storia è divertente e fantastica: Jack Malick, un cantautore senza successo, dopo un incidente si ritrova in una dimensione parallela, un mondo uguale al nostro dove però i Beatles non sono mai esistiti. Così comincia a suonare le loro canzoni ottenendo un enorme successo… Nel film c'è un cameo di Ed Sheeran.

Ecco i primi trailer

(Chissà se Danny Boyle ha visto "Non ci resta che piangere"...)