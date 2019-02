Ennio Morricone, continua a crescere il tour d’addio: una data anche a Mantova il 28 giugno - BIGLIETTI

Il “60 Years of Music” World Tour del Maestro Ennio Morricone ha una nuova data in calendario: il leggendario compositore e direttore d’orchestra andrà in scena anche il 28 giugno all’Esedra di Palazzo Te di Mantova nell’ambito della sua ultima tournée prima del ritiro dai palchi. Gli altri appuntamenti dal vivo previsti da Morricone saranno il 18 e 19 maggio all’Arena di Verona, il 15, 16, 18, 19, 21 e 22 giugno alle Terme di Caracalla di Roma e il 29 giugno alle Mura Storiche di Lucca nell’ambito della rassegna estiva della cittadina toscana nota come Lucca Summer Festival.

I biglietti per la nuova data di Mantova potranno essere acquistati a partire dalle 10 di sabato 16 febbraio su ticketone.it.