Concerti, Wilco: due date a settembre a Milano e Padova

La band capitanata da Jeff Tweedy ha annunciato le date europee e britanniche del suo prossimo tour, che debutterà nel Vecchio Continente il prossimo 4 settembre a Trondheim, in Norvegia. Le tappe italiane della tournée sono previste il 19 settembre al Fabrique di Milano e il 20 settembre al Gran Teatro Geox di Padova. Gli Wilco non portano la loro musica in Europa da due anni, quando si sono esibiti anche in Italia, a Milano, Ferrara e Roma. È stato infatti nel 2016 che la formazione statunitense ha dato alle stampe la sua più recente prova di studio, “Schmilco”, seguita poi, nel 2017 e 2018, dai due album solisti di Tweedy “Together at Last” e “Warm”.

I biglietti per i due concerti saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 15 febbraio su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.