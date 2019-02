Lollapalooza Berlin 2019, annunciata la line-up: Kings of Leon, Twenty One Pilots, Hozier, Underworld e tanti altri

La versione berlinese dello storico festival itinerante nato dall’idea di Perry Farrell ha annunciato il cartellone dell’edizione 2019, prevista dal 7 al 9 settembre, del Lollapalooza Berlin che anche quest’anno si terrà presso il complesso dell'Olympiapark-Olimpyastadion, nella parte ovest della capitale tedesca. Ad andare in scena sul palco della rassegna saranno gli headliner Kings of Leon, Swedish House Mafia, Twenty One Pilots, Kraftklub e Martin Garrix. Il resto del cartellone è occupato da Khalid, Billie Eilish, Hozier, 6LACK, Underworld, Olli Schulz, Scooter, UFO361, Don Diablo, Dendemann, Bausa, Alan Walker, Parcels, Princess Nokia, Courtney Barnett, Sigrid, Dean Lewis, Rex Orange County, Tom Walker, Loud Luxury, Roosevelt, Claptone, Higher Brothers, Serpentwithfeet, Gramatik, Hugel, Gryffin, Querbeat, Pale Waves, ENO, Granada, ELI, Steiner & Madlaina, Allie x, The Coronas, ILIRA, Loopers, TV Noise, Bart B More, Alli Neumann, Amilli, Whenyoung, Pip Blom, Lxandra, Mia Morgan, Ilgen-Nur, Lilla Vargen, Laoise, RIMON, Koranteema e Harleighblu.

La line-up non è ancora completa e si attendono nei prossimi giorni nuovi annunci sugli artisti che andranno a completare il calendario del festival.

I biglietti per Lollapalooza Berlin sono disponibili sul sito del festival, dove trovate anche tutte le altre informazioni utili. Sono disponibili diverse tipologie di ingresso: per la giornata singola al costo di 84,00 € e per i due giorni di festival al costo di 149,00 €. Esistono però anche versioni premium e formule particolari per i più giovani o in abbinamento a eventuali transfer per il festival.

Se la line-up di quest'anno ha stuzzicato la vostra curiosità, potete leggere i nostri report dall'edizione 2018. Noi di Rockol eravamo là e vi abbiamo raccontato

