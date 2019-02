Scarcerato 21 Savage: "Ha vinto la sua libertà"

Dopo due settimane di detenzione, è stato rimesso in libertà 21 Savage. Il rapper era stato accusato di risiedere irregolarmente megli Stati Uniti in quanto nato in Inghilterra e privo di visto regolare, e per questo arrestato dall'United States Immigration and Customs Enforcement.

Shayaa Bin Abraham-Joseph è ora in attesa di un'udienza accellerata che deciderà il suo destino. Nel frattempo, però, il suo team legale sta cercando di dimostrare l'assenza di dolo nel mancato rinnovo del visto, e aveva messo in discussione la sua detenzione, definita "non obbligatoria". Il giudice ha dato ragione ai legali, concededendo la libertà su cauzione.

Questo il messaggio dei legali del rapper