Tornano i Filthy Friends di Peter Buck (R.E.M.) e Corin Tucker (Sleater-Kinney): video

Uscirà la prossima primavera il secondo album dei Filthy Friends, ovvero il gruppo formato dalla cantante delle Sleater-Kinney Corin Tucker, dall’ex chitarrista dei R.E.M. Peter Buck, dal bassista Scott McCaughey, dal chitarrista Kurt Bloch e con Linda Pitmon alla batteria.

Il disco si intitola "Emerald valley", esce il 3 maggio ed arriva a due anni da "Invitation" (qua la nostra recensione). Contiene 10 canzoni, anticipate dal singolo "Last chance county", che si può ascoltare qua:

ecco la tracklist del disco

Emerald Valley

Pipeline

November Man

Only Lovers Are Broken

Angels

The Elliott

One Flew East

Break Me

Last Chance County

Hey Lacey