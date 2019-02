Fedez entra nella Treccani

E’ stato presentato oggi, "Il Libro dell'anno", il volume della Treccani certifica i neologismi del 2018 e - sorpresa ma non troppo - c’è anche Fedez.

O meglio, il rapper è presente nella versione di coppia “Ferragnez”, crasi del nome della moglie Chiara Ferragni e del suo - e usato come hashtag e marchio per il matrimonio della coppia, avvenuto lo scorso settembre.

Fedez sarà contento di sapere che “Ferragnez” è tra i neologismi dell’anno assieme ad “orgasmometro” e “viadotticidio”.