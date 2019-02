Thom Yorke, musica inedita per il marchio Rag & Bone: video

Una composizione inedita di Thom Yorke, dal titolo "Pyramid", fa da colonna sonora ad un video del marchio di moda Rag & Bone. Si può ascoltare in questo video, dal titolo "A Last supper", realizzato per promuovere la collezione autunno 2019 del marchio americano.

"A Last Supper" non è la prima collaborazione del frontman dei Radiohead con Rag & Bone: nel 2018 il cantante aveva collaborato già su due cortometraggi e nel corso degli anni ha tenuto DJ set a diverse sfilate di moda, assieme al suo sodale e produttore Nigel Godrich.

Questo mese, Yorke pubblicherà un EP di materiale dalla colonna sonora di "Suspiria". Più avanti nel corso dell'anno sarà in tour: passerà dall'Italia per 5 concerti a partire dal 16 luglio.