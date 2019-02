Glen Hansard: guarda il cortometraggio sulla realizzazione del nuovo album

Glen Hansard ha condiviso un cortometraggio, diretto da Elie Girard e prodotto da La Blogotheque, sulla realizzazione del suo prossimo album, “The Wild Willing”, atteso sul mercato per il prossimo 12 aprile.

Nel documentario, che potete vedere più sotto, interpreta due nuove canzoni, "Don’t Settle" e "Race To The Bottom".

Il 48enne cantautore irlandese di Dublino avrà modo di presentare le sue nuove composizioni in concerto anche in Italia. Al momento sono previsti per lui due live nel nostro paese: il 15 giugno alla Visarno Arena di Firenze nell’ambito del Firenze Rocks poi, il 17 giugno, sarà in Piazza Colbert a Barolo, in provincia di Cuneo, per il festival Collisioni.