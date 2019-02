JJ Cale: esce l'album di inediti "Stay Around". Ascolta "Chasing You" - TRACKLIST/COPERTINA

La Because Music ha annunciato l'uscita di “Stay Around”, una nuova raccolta di brani inediti di JJ Cale, il cantautore scomparso a 74 anni nel luglio 2013.

“Stay Around” è stato assemblato dalla vedova di Cale, la musicista Christine Lakeland Cale, e dall'amico e storico manager Mike Kappus. Il primo singolo estratto dall'album è "Chasing You". Tutti i brani di “Stay Around” sono inediti.

L'unica canzone che non è stata scritta da JJ Cale nell'album è "My Baby Blues" di Christine Lakeland Cale, la prima canzone che lei e JJ fecero nel Bradley’s Barn studio nel 1977, l'anno in cui si conobbero.

Durante il lavoro per “Stay Around”, la Lakeland Cale ha dichiarato:

"Volevo trovare cose che fossero completamente inedite per massimizzare il 'fattore Cale'... usando tutto quello che proveniva dalle orecchie e dalle dita di John, quindi mi sono attenuta ai suoi mix... Puoi rendere le cose così sterili da perdere il sentire umano. Ma John ha lasciato molto di quella sensazione umana. Ha lasciato tanto spazio all'interpretazione".

Tracklist:

1. Lights Down Low

2. Chasing You

3. Winter Snow

4. Stay Around

5. Tell You ‘Bout Her

6. Oh My My

7. My Baby Blues

8. Girl Of Mine

9. Go Downtown

10. If We Try

11. Tell Daddy

12. Wish You Were Here

13. Long About Sundown

14. Maria

15. Don’t Call Me Joe