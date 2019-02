I Pearl Jam sono gli ambasciatori dell'edizione 2019 del Record Store Day

I Pearl Jam saranno gli ambasciatori della dodicesima edizione del Record Store Day, che quest'anno si celebra il prossimo 13 aprile.

Dichiara Carrie Colliton, co-fondatrice e organizzatrice del Record Store Day:

"Ho lavorato nei negozi di dischi per tutta la mia vita e mi sento come se fossi cresciuta con i Pearl Jam a causa di tutto ciò. Una delle prime copie di 'Ten' che ho posseduto è stata con me in un lungo viaggio attraverso l'Europa in un'epoca che mi ha dato tanto. Alcuni dei miei più folli e migliori saldi di mezzanotte erano per gli album dei Pearl Jam e una qualsiasi delle loro canzoni mi fa pensare ai miei colleghi preferiti dei negozi di dischi. Questa scelta sull'ambassador è molto naturale, si tratta di una band che rimane fedele a se stessa e alle persone che li amano, una forma di vendita al dettaglio come quella dei negozi di dischi che fa più o meno la stessa cosa".