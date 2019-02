Bianca D'Aponte: sono aperte le iscrizioni al concorso dedicato alle cantautrici

Sono aperte le iscrizioni al 15a Premio Bianca d'Aponte, l'unico concorso in Italia riservato alle cantautrici. Le finali, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, sono in programma il 25 e 26 ottobre ad Aversa, ma l'associazione Bianca d'Aponte, organizzatrice del Premio, durante l'anno come sempre allestisce vari altri appuntamenti.

Il prossimo, previsto per il 16 febbraio, sarà di particolare importanza, perché realizzato in occasione del compleanno di Bianca d'Aponte, la cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003. A salire sul palco dell'Auditorium di Aversa a lei intitolato sarà Bungaro.

Per quanto riguarda la 15a edizione del concorso, la partecipazione è come sempre gratuita, mentre la scadenza per le iscrizioni è fissata al 27 aprile 2019. Il bando completo e la scheda di partecipazione sono disponibili su: www.premiobiancadaponte.it o www.sonounisola.it

Alla vincitrice del premio assoluto sarà attribuita una borsa di studio di 1.000 euro; per la vincitrice del Premio della critica ‘Fausto Mesolella’ la borsa di studio sarà di 800 euro. Riconoscimenti della giuria andranno anche alla migliore interprete, al miglior testo ed alla migliore musica. Sono poi previsti vari altri premi assegnati da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d'Aponte.

Nelle passate edizioni il premio assoluto è andato a Veronica Marchi e Germana Grano (ex aequo, 2005), Chiara Morucci (2006), Mama's Gan (2007), Erica Boschiero (2008), Momo (2009), Laura Campisi (2010), Claudia Angelucci (2011), Charlotte Ferradini (2012), Federica Abbate (2013), Elisa Rossi (2014), Irene Ghiotto (2015), Sighanda (2016), Federica Morrone (2017), Francesca Incudine (2018).

Il premio della critica, dal 2017 ribattezzato ‘Premio Fausto Mesolella’ in omaggio allo storico direttore artistico della manifestazione, è stato invece attribuito a Marilena Anzini (2005), Ivana Cecoli (2006), Giorgia Del Mese (2007), Silvia Caracristi (2008), Momo e Giorgia Del Mese (ex aequo, 2009), Paola Rossato (2010), Rebi Rivale (2011), Cassandra Raffaele e Paola Rossato (ex aequo, 2012), Rebi Rivale (2013), Elsa Martin (2014), Helena Hellwig (2015), Agnese Valle (2016), Fede 'N' Marlen (2017), Francesca Incudine e Irene Scarpato (2018).