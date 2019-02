Gazzelle, Gemitaiz, Eugenio in Via Di Gioia e Postino inaugurano il nuovo festival Indimenticabile all’Arena Parco Nord di Bologna - BIGLIETTI

Prenderà il via il prossimo 12 luglio il nuovo festival, della durata di due giorni, battezzato Indimenticabile e previsto nella stessa location del già noto Bologna Sonic Park, l’Arena Parco Nord di Bologna. La rassegna emiliana si presenta come dedicata esclusivamente alla nuova musica italiana indipendente e ha annunciato i primi nomi in cartellone per il suo debutto: Gazzelle, Gemitaiz, Eugenio in Via Di Gioia e Postino.

I biglietti saranno disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 14 febbraio. Ecco i dettagli dei live:

12 LUGLIO 2019- Gazzelle - Eugenio in Via di Gioia – Postino + more to be announced

13 LUGLIO 2019- Gemitaiz + more to be announced

Apertura porte: ore 15:00

Inizio concerti: ore 15:30

Prezzo del biglietto in prevendita:

Day 1 - € 35,00 + d.p.

Day 2 - € 35,00 + d.p.

Day 1 + Day 2 - € 60,00 + d.p.

Gazzelle, al secolo Flavio Bruno Pardini, è attualmente impegnato nel suo tour a supporto di “Punk”, secondo capitolo discografico dell’artista romano uscito lo scorso anno come ideale seguito dell’esordio, “Superbattito” (2017). Anche il rapper Gemitaiz ha dato alle stampe lo scorso anno il suo ultimo disco, “Davide”, e per l’estate ha in programma più di un appuntamento dal vivo, inclusi, tra gli altri, il Rock in Roma e il Lucca Summer Festival. Per quanto riguarda, invece, gli Eugenio in Via Di Gioia, la band pubblicherà il suo nuovo album il 1° marzo 2019 e porterà la sua musica in tour nei club la prossima primavera. Postino concluderà il tour nei club a supporto del suo “Latte di soia” tra qualche giorno.